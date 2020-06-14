Благовещенск – претендент на звание “Город трудовой доблести”

14.06.2020, 9:15, Новости дня

В день голосования о поправках в Конституцию россияне ещё примут решение о присвоении звания "Город трудовой доблести". Сегодня — история Благовещенска, где во время войны шили обмундирование и создавали броню для морских судов.

Из-за опасной близости японских войск заводы и фабрики из западных районов в Благовещенск не эвакуировали. Но местное мирное производство в считаные месяцы перешло на выпуск военной продукции.

"Амурский металлист" выпускал мины, гранаты, снаряды; швейная фабрика — военное обмундирование. Спичечная фабрика освоила выпуск зажигательных противотанковых приспособлений. Судоверфи — различные детали и узлы для усиления бронеспособности кораблей и барж амурской флотилии", — говорит кандидат исторических наук Елена Пастухова.

Судостроение — одна из специфик промышленности Благовещенска в годы войны. Агрессивность Японии требовала во всех смыслах мобилизации на границе.

"… здесь был ремонт, усиливали палубы, чтобы перевозить танки", — рассказывает Геннадий Нестеров, сборщик корпусов металлических судов Благовещенского судостроительного завода.

До 1943 года высококвалифицированных специалистов хватало, но когда опытных работников стали отправлять на фронт, а тем более, когда появилась реальная угроза японского вторжения, работали все — и женщины и дети, выполняя и перевыполняя план.

"К 1945 году завод был переведен на военное положение — началась война с Японией. Фактически заводчане находились на казарменном положении", — говорит Валерий Силкин, специалист по связям с общественностью Благовещенского судостроительного завода.

Люди работали по 12, 14 и 16 часов в сутки. Нередки были и вовсе самоотверженные подвиги: например, рабочий судостроительного завода Мамаев не покидал цеха 27 часов, пока не выполнил срочное оборонное задание.

Добыча золота, молибдена, угля, заготовка леса, развитие транспорта, заготовка продовольствия, сбор денег — приамурцы собрали почти 60 миллионов рублей, на которые были построены авиаэскадрилья, звено бомбардировщиков, колонна танков, боевой корабль.

Все это — подвиг, который навсегда вписан в историю страны.