Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

14.06.2020, 9:15, Новости дня

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался победителем голосования болельщиков в номинации "Лучшая гифка сезона". Гиф-изображение с участием 34-летнего хоккеиста набрало 31,1% голосов. Об этом заявил пресс-служба НХЛ.

Surprise @ovi8 never gets old! 😂

Vote for GIF of the Year in the #NHLFanChoice Awards! ➡️ https://t.co/1U8arf0ou3 pic.twitter.com/inItTcnUU9

— NHL GIFs (@NHLGIFs) May 23, 2020

Второе место досталось GIF с забавным танцем форварда "Колорадо Эвеланш" Габриэля Ландескога. Этому видео не хватило двух десятых процента до победного результата.

We're only *kinda* sorry for this shameless plug to vote for Gabe by posting it 100000000x 😜

VOTE: https://t.co/kCu4XGifg0#NHLFanChoice #GoAvsGo pic.twitter.com/WLn91MaxjN

— x-Colorado Avalanche (@Avalanche) May 28, 2020

Тройку лучших замкнула гифка с участием вратаря "Анахайм Дакс" Райана Миллера (22,7%).

Our guy @RyanMiller3039 needs your support in the #NHLFanChoice Awards. Today is the last day to vote!

➡️ https://t.co/INGKjiHzR1 pic.twitter.com/ZNaE8g7Htg

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) May 29, 2020