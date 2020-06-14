 

Благодаря голу “Мальорке” Месси добился уникального результата в Ла Лиге

14.06.2020, 9:15, Новости дня

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал автором одного из голов своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Мальорки". Он оказался для форварда "сине-гранатовых" 20-м в сезоне. Это позволило аргентинцу установить очередной рекорд Ла Лиги.

Месси в 12 сезонах подряд сумел забить в испанском чемпионате не менее 20 мячей. Об этом заявил статистическая служба Opta. До нападающего "Барселоны" ни одному футболисту Ла Лиги не удавалось добиться подобного результата.

Напомним, что в сезоне-2008/09 аргентинец забил 23 гола. В каждом из последующих чемпионатов Испании Месси отправил в ворота соперников 34, 31, 50, 46, 28, 43, 26, 37, 34 и 36 мячей соответственно. В нынешнем сезоне форвард "Барселоны" уже отметился 20 голами.



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