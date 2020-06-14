Качиньский допустил покупку газа у России

14.06.2020, 9:08, Новости дня

Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, сообщил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

У него спросили о польской независимости от российского газа и реакции Москвы, которой Варшава может бояться. «Мы не должны думать в «категориях страха», – передает ответ Качиньского RT.

Он добавил, что поляки могут продолжить покупать газ у России.

«Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую цену. Мы не исключаем экономического сотрудничества с Россией. Мы просто говорим, что в его основе не может лежать шантаж», – резюмировал Качиньский.

Ранее в российском МИД заявили, что Польше нерационально менять схему транзита газа из России, так как это потеря доходов. При этом, заметили в России, у Москвы есть альтернативы польскому маршруту.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.