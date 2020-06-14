В Бразилии раскапывают старые могилы, чтобы на их месте хоронить погибших от Covid-19

14.06.2020, 9:03, Разное

На днях в Бразилии число умерших от коронавируса Covid-19 достигло почти 42 тысяч человек и в стране начали заканчиваться подходящие места для захоронений трупов.

Сильнее всего кладбищенский кризис коснулся Сан-Паулу, где все местные кладбища оказались переполнены. Чтобы освободить места для новых захоронений, на днях могильщики начали раскапывать старые.

Раскапываются могилы не менее 3-летней давности и пока лишь те, чьи родственники имеют проблемы с регулярной оплатой участков.

Останки усопших складываются в пронумерованные пакеты, а после укладываются на хранение в специальные металлические контейнеры. По словам представителя муниципальной похоронной службы Сан-Паулу, это временное решение, как они надеются.

Журналисты засняли как могильщики работают на кладбище Вила Формоза (Vila Formosa). Одни останки выкапываются из земли и складываются в пакеты и контейнеры, а на их место сразу же укладывают гробы с умершими от коронавируса.

Всего за один месяц – апрель 2020 года, на этом кладбище было похоронено 1654 человека, погибших от коронавируса. Данные за май и июнь пока еще не опубликованы.

Сообщается, что в течении последующих 15 дней подобные процедуры будут проведены на нескольких самых переполненных кладбищах города.

Сан-Паулу одна из самых "горячих" точек в ситуации с Covid-19 в Бразилии. В городе на данный момент умерло почти 5500 человек. Несмотря на это, мэр Сан-Паулу Бруно Ковас на прошедшей неделе разрешил частичное снятие режима самоизоляции, результатом чего стали переполненный общественный транспорт и забитые торговые центры.

Из-за этого многие эксперты бьют тревогу, что к августу месяцу Бразилия столкнется с еще одним пиком пандемии Covid-19. Сейчас по количеству погибших Бразилия находится на 2 месте после США.