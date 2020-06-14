Зловещая тайна долины Сен-Луис: Кто изувечил и убил лошадь по кличке Леди?

14.06.2020, 9:03, Разное

Через юг штата Колорадо и север штата Нью-Мексико проходит участок, длиной 4 тысячи миль и 120 миль в ширину, в основном покрытый жесткими кустарниками.

Это место носит название долина Сен-Луис. Она окружена зазубренными вершинами горной цепи Сангр де Кристо Маунтинс и с практически нетронутой природой по праву носит прозвище "самой большой альпийской долины в мире".

Это малонаселенное место, удаленное от цивилизации, и тут куда больше домашнего скота, чем людей. Среди местных индейцев это место многие столетия считалось священным, куда разрешалось заходит лишь избранным, а в наше время эта долина считается тем самым местом, откуда распространилось по другим штатам и странах мира такое зловещее явление как загадочное увечье скота.

Еще одной странностью является то, что всего на 10 тысяч местного населения тут имеется целых 257 сообщений о наблюдений НЛО. То есть это одно из самых "уфологически активных" мест в США, а возможно и во всем мире (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Феномен увечья скота заключается в странной и необъяснимой смерти таких животных как коровы, лошади или овцы. Трупы животных как правило находят полностью обескровленными и с хирургической точностью вырезанными органами – в основном это вымя, прямая кишка, матка, половые органы, уши и язык.

Эти трупы могут неделями лежат на открытой местности, но ни один койот или гриф не приблизится к ним даже на 10 метров. Как и насекомые. При этом трупы не разлагаются и не гниют, а странным образом усыхают, самомумифицируясь.

До 1967 года о феномене увечья никто из жителей долины Сен-Луис никогда и не слышал, но все изменилось после смерти лошади по кличке Леди. Леди являлась чубарой лошадью породы аппалуза, хозяином которой был молодой фермер Гарри Кинг, который жил на ранчо с матерью и сестрой.

Ранчо Кинга стояло у подножия пика Бланка, неподалеку от городка Аламоса. Лошадь совершалась на свободном выгуле на поле неподалеку от дома. Каждое утро она подходила к дому, чтобы получить угощение из рук хозяина, но однажды в сентябре 1967 года Гарри Кинг подошел к ограде и не заметил там Леди.

Он тут же встревожился, потому что Леди всегда приходила в одно и то же время каждый день, после чего принялся искать ее. Но он не был готов к тому ужасному зрелищу, которое увидел.

Он обнаружил лошадь неподалеку, в поле, она лежала на траве и сначала Кингу показалось издалека, что она просто отдыхает. Но когда он подошел ближе, то увидел, что Леди мертва, а с ее морды и шеи содран большой кусок плоти, обнажив челюсти и кости позвоночника.

Чем больше Кинг осматривал труп лошади, тем находил больше странных ран. На боках животного были вырезаны полосы из шкуры, причем сделано это было очень острым инструментом, сравнимым со скальпелем. Сердце, легкие, как и мозг в черепе отсутствовали.

При таких ранах вся туша должна была быть залитой кровью, однако никаких брызг и потеков крови на теле лошади не оказалось. На месте порезов тоже не было потеков крови, словно края раны мгновенно "прижигались".

Рядом с телом лошади пахло чем-то химическим, но определить, чем именно, оказалось невозможным, а неподалеку находились странные горелые проплешины в траве, словно от воздействия очень высокой температуры. Рядом с ним были найдены совсем уж непонятные "следы".

Следы от копыт самой лошади заканчивались в 90 метрах от того места, где был найден ее труп, и между этими двумя местами никаких следов на траве и почве не было вообще.

Позже, когда на место преступления прибыла полиция, в кустарнике было найдено необычное зеленое вещество, похожее на желатин. Когда кто-то из людей дотронулся до вещества голыми пальцами, у него на коже тут же возникло красное раздражение, словно от воздействия чего-то токсичного.

Когда на место был принесен дозиметр, он показал повышенный уровень радиации, исходящий от "следов" и обожженных проплешин в траве. Рациация также исходила от непонятного осколка металла, найденного неподалеку.

Первоначально полиция попыталась списать все на удар молнии, однако многим это сразу же показалось очень сильно несоответствующим найденным уликам. Через несколько дней полиция наконец пригласила врача-патолога Джона Альтшулера, чтобы он изучил тело Леди.

Труп лошади к тому времени так и оставался не гниющим, не разлагающимся и на него не садились падальные мухи. При осмотре трупа Альтшулер вскоре обнаружил еще больше увечий – у лошади были удалены щитовидная железа и все участки спинного мозга.

Альтшулер подтвердил, что разрезы на шкуре были выполнены очень ровно и точно, как сделал бы профессиональный хирург, поэтому тут же отклонил версии полиции, что это была молния или койоты-падальщики.

Еще его чрезвычайно поразило то, что все разрезы были бескровным. Несколько десятилетий позже в интервью Альтшулер пояснил следующее:

"Я за свою карьеру делал сотни вскрытий и я говорю, что вы не можете разрезать тело без крови. Но там не было крови ни на земле, ни на теле животного. Нигде не было крови. Внешние края ран были так обработаны, словно их прижигали лазером, но в 1967 году ни у кого еще не было подобных технологию".

Когда статьи про увечье лошади Леди появились в местной газете, нашлись очевидцы, которые рассказали, что в день предполагаемого убийства животного они видели странные огни в небе как раз в том месте долины.

Вскоре история загадочного убийства Леди стала известной на всю страну, а потом появилась и в зарубежных газетах и журналах. Люди судачили о том, что лошадь могли убить сатанисты, или пришельцы, или секретные правительственные агенты, проводящие зловещие эксперименты.

У журналистов убитая лошадь Леди получила новое прозвище "Сниппи" и это дело в основном известно в истории как "Убийство лошади Сниппи". Кстати, скелет Леди-Сниппи позже был передан в местный музей, а потом продан кому-то и сейчас хранится где-то у частных коллекционеров.

После загадочного убийства Леди с 1967 год по настоящее время в долине Сен-Луис подобным же образом было убито более тысячи животных и все эти дела тоже остались нераскрытыми. А всего в разных штатах США с 1967 года бьыло зарегистрировано около 10 тысяч случаев увечья скота. Те же явления происходят и в других странах.

Такое ощущение, словно в 1967 году в долину Сен-Луис откуда-то (из космоса?) проникло нечто кровожадное, хищное, но при этом имеющее свои определенные цели и задачи. И с тех пор оно перемещается по всему миру и продолжает свое кровавое дело, не оставляя следов и улик.