Необъяснимое исчезновение 8-летнего Деррика Энгебретсона

14.06.2020, 9:03, Разное

В национальных парках США происходит так много странных и логически необъяснимых бесследных исчезновений людей, что на эту тему было выпущено огромное количество книг. Казалось бы, эти парки прохожены вдоль и поперек тысячами туристов, однако люди продолжают исчезают на этих тропах и их тела никто так и не находит.

Одно из подобных загадочных исчезновений произошло в 1998 году всего за три недели до Рождества. Роберт Энгебретсон вместе со своим отцом и 8-летним сыном Дерриком отправился 5 декабря в Национальный лес Вайнема (Winema National Forest,) в штате Орегон.

В семье Энгебретсонов была давняя ежегодная традиция, согласно которой мужчины ходят в этот лес, чтобы найти и срубить там елку для рождественского торжества. Все местные тропы были им известны, далеко в лес они не заходили, поэтому никто не ожидал того, что произошло дальше.

За елкой Энгебретсоны приехали на лесистый склон горы Пеликан-Батт, которая стоит рядом с озером Верхний Кламат, к югу от соседнего национального парка Кратер Лейк. Роберт пошел дальше в лес, а его сын Деррик оставался со своим дедом недалеко от их машины (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Прошло некоторое время, Роберт задержался, выискивая подходящую ель, а мальчик соскучился по отцу и сказал дедушке, чтобы они пошли к нему навстречу. Дед согласился, а когда они двинулись, мальчик побежал вперед и быстро скрылся из глаз.

Дед не переживал за внука – до Роберта было недалеко, а на мальчике был теплый зимний костюм ярко-синего цвета. Его всегда можно было высмотреть на белом снегу, если он уйдет слишком далеко.

Прошло 40 минут и дед мальчика дошел до Роберта, который как раз рубил выбранную ель. Он удивился, когда не заметил рядом с Робертом Деррика и спросил, где он. На это Роберт ответил, что не видел сына с тех пор, как сам ушел на поиски ели. Сначала оба решили, что мальчик просто отвлекся на что-то в лесу и вскоре подойдет к ним. Но шли минуты, а ребенок так и не появлялся.

Даже тогда мужчины не нервничали, а просто ждали. Деррик уже не первый раз ходил с ними в лес и в целом в туристические походы, и он был смышленым мальчиком. Деррик знал, какие в лесу можно есть ягоды и грибы, а какие нельзя, и он так любил бывать в лесу, что в семье его нередко звали "мальчиком-медведем".

Однако и через час мальчик так и не пришел и тогда Роберт и его отец пошли искать его, крича и выискивая его следы на снегу. Они нашли его следы, при этом те вели по широкому кругу сначала обратно к шоссе, где стояла их машина, но потом следы мальчика обнаружились на другой стороне шоссе и теперь уже уходили далеко вглубь леса. Зачем он туда пошел?

По пути на стволах деревьев им некоторое время попадались свежие зарубки от топора, их очевидно делал Деррик с помощью своего небольшого топорика, он знал, что надо делать зарубки, чтобы не заблудиться в лесу. Потом мужчины внезапно наткнулись на большой отпечаток в снегу, там Деррик делал "снежного ангела". А потом его следы внезапно пропали.

К тому времени уже совсем стемнело и Роберт позвонил в полицию, рассказав, что его сын потерялся в лесу. Полицейские тут же вылетели на вертолете и начали осматривать район с воздуха, ориентируясь на ярко-синий костюм ребенка. А на земле мальчика искал отряд со служебными собаками, который пустили по следам Деррика.

Некоторое время собаки шли ровно по следу, выведя полицейских к дереву, рядом с которым были найдены еловые ветки, из которых словно пытались сделать шалаш или укрытие от ветра. Было решено, что это Деррик пытался сделать себе укрытие. Однако потом собаки начали блуждать, они потеряли след мальчика.

На схеме ниже красный пунктир это следы Деррика. Овал – место, где стояла их машина. Желтый пунктир – следы его отца Роберта, синий пунктир – следы деда Деррика. Белый квадрат – это место, куда должен был придти Деррик – там его отец рубил ель и туда позже подошел дед Деррика. Зеленый квадрат – там дед в последний раз видел Деррика. Белый крестик – там Деррик делал "снежного ангела". Красный крестик – там следы Деррика пропали.

Через пару часов началась сильная метель и уничтожила все следы ребенка, которые были видны на снегу. Лишь через несколько дней метель утихла и поиск было решено продолжить, надеясь, что каким-то чудом мальчик к тому времени еще мог оставаться в живых.

С помощью отряда добровольцев, которые просматривали лес, удалось найти свежую обертку от конфету и бумажку от книжного учебника той школы, где учился Деррик. Однако эти были улики, которые нельзя было связать непосредственно с пропавшим мальчиком. Потом поисковому отряду попались странные пятна на снегу, похожие на пятна крови, а после кто-то наткнулся на дыру во льду на озере, неподалеку от берега.

Возникла версия, что мальчик мог провалиться под лед, но когда водолазы тщательно проверили участок, они ничего не нашли. 18 декабря поиск ребенка был официально прекращен из-за ухудшившихся погодных условий. К тому моменту даже у его семьи уже не было надежды, что Деррик мог быть еще жив, но они хотели хотя бы найти его тело.

Опрос вероятных очевидцев поначалу дал лишь одну зацепку, некто утверждал, что в часы пропажи ребенка он видел в этом районе черный автомобиль марки "Хонда", за рулем которого сидел незнакомый ему мужчина. Позже был найден еще один очевидец, который якобы видел похожего по описанию мальчика в синем костюме рядом со взрослым мужчиной и они вели себя так, когда шли по дороге, словно мальчик был сильно обижен на взрослого или сильно напуган.

Тем ни менее ничего из этого не дало полиции никаких зацепок и они все еще даже не могли решить, правда ли мальчика похитили или же он все-таки потерялся в лесу.

Памятный знак на месте, где в последний раз Деррика видели живым

На следующий год в сентябре 1999 года в том же лесу на скале был найден некий рисунок, который будто бы был сделан пропавшим ребенком, однако что это был за рисунок, власти не рассказали, а сам этот слух объявили подделкой.

В 2002 году семья Энгебретсонов получила письмо от неназванного заключенного, который писал им, что знает, кто похитил их сына Деррика. Якобы это сделал его бывший сокамерник по имени Фрэнк Миллиган, который отбывал в тюрьме срок за изнасилование 10-летнего мальчика.

Когда полиция стала допрашивать Миллигана, тот поначалу признался, что да, это он убил Деррика и спрятал его труп в лесу в указанном им месте. Однако когда полиция обнаружила это место и там все перекопала, останков ребенка найдено не было. Когда они снова допросили Миллигана, то он сказал, что наврал им и что он не убивал Деррика. Так была потеряна очередная ниточка.

С тех пор больше никаких новостей по делу исчезнувшего Деррика Энгебретсона не появлялось. Национальной лес Вайнема за эти годы был проверен вдоль и поперек и никаких улик по делу не было найдено, даже обрывков синего костюма.

В этом деле очень много вопросов без ответов. Почему собаки внезапно потеряли след, почему мальчик не пошел к отцу, а решил вернуться к машине, но потом передумал и пошел вообще в другую сторону.

Была даже теория, что сами Энгебретсоны и убили мальчика, а потом решили замаскировать это под исчезновение. Однако она выглядит несостоятельной, если учесть, что Энгебретсоны полностью обанкротились из-за того, что несколько лет нанимали частных детективов в попытке найти их ребенка.