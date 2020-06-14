 

На Донбассе убит один украинский военный, ранены еще двое

14.06.2020, 8:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных фооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троцикого, Новозвановки, Пищевика, Екатериновки. “Противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций полсотни снарядов. Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей”, – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” обстрелы украинских позиций велись неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

“Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали подразделениям противника достойный отпор. По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования трижды обстреляли оборонительные укрепления сил ООС вблизи Луганского. Без потерь с украинской стороны.

Зведення станом на 07:00 14 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 13. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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