 

От коронавируса в мире умерли более 430 тыс. человек

14.06.2020, 8:54, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 786 042 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стало 430 128 человек, выздоровело 3 708 328.

В США число инфицированных достигло 2 074 526, умерло 115 436, излечилось 556 606 человека.

В Бразилии заболело 850 514 человек, 42 720 умерших и 413 916 излечившихся. По числу жертв страна уже обошла Великобританию.

Далее следует Россия – 519 458 инфицированных, 6819 умерших и 274 128 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболели 320 922 человека, 9195 умерли, 162 379 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразились 295 828 человек, умерли 41 747.

Отметку в 100 тыс. заболевших уже пересекла Канада – там 100 043 заразились, 8 183 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 13 июня в Украине COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в стране заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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