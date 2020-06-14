 

За сутки в Украине выявили 648 новых случаев COVID-19

14.06.2020, 8:54, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 105 случаев меньше, чем накануне. 

Умерли за этот период девять человек, выздоровели 106.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровели 14 082.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1393;
Волынская область – 1398;
Днепропетровская область – 998;
Донецкая область – 292;
Житомирская область – 1045;
Закарпатская область – 1532;
Запорожская область – 527;
Ивано-Франковская область – 1728;
Киев – 3904;
Киевская область – 1995;
Кировоградская область – 582;
Луганская область – 56;
Львовская область – 2797;
Николаевская область – 321;
Одесская область – 1099;
Полтавская область – 278;
Ровенская область – 2341;
Сумская область – 215;
Тернопольская область – 1427;
Харьковская область – 1521;
Херсонская область – 180;
Хмельницкая область – 556;
Черкасская область – 543;
Черновицкая область – 3916;
Черниговская область – 410.

В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Луганской и Полтавской областях. Лидером по числу новых случаев COVID-19 стала Львовская область – там за сутки выявили 139 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Кроссовер Changan CS35 Plus получит новый двигатель в России

23.05 / Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

02.05 / Подозреваемые в убийстве пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком вышли из-под стражи

09.06 / Ефремова в соцсетях пожалели и прокляли после ДТП

18.05 / Установлена причина низкой смертности от коронавируса в России

19.05 / Нарколог Брюн объяснил, почему российские школьники меньше пьют и курят

12.05 / У пациентов с коронавирусом найдены аномальные изменения в организме

13.04 / Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена

13.06 / В Конгресс США внесли резолюцию о новых санкциях против Пригожина

25.04 / Умерла главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска