За сутки в Украине выявили 648 новых случаев COVID-19

14.06.2020, 8:54, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 105 случаев меньше, чем накануне.

Умерли за этот период девять человек, выздоровели 106.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровели 14 082.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1393;

Волынская область – 1398;

Днепропетровская область – 998;

Донецкая область – 292;

Житомирская область – 1045;

Закарпатская область – 1532;

Запорожская область – 527;

Ивано-Франковская область – 1728;

Киев – 3904;

Киевская область – 1995;

Кировоградская область – 582;

Луганская область – 56;

Львовская область – 2797;

Николаевская область – 321;

Одесская область – 1099;

Полтавская область – 278;

Ровенская область – 2341;

Сумская область – 215;

Тернопольская область – 1427;

Харьковская область – 1521;

Херсонская область – 180;

Хмельницкая область – 556;

Черкасская область – 543;

Черновицкая область – 3916;

Черниговская область – 410.

В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Луганской и Полтавской областях. Лидером по числу новых случаев COVID-19 стала Львовская область – там за сутки выявили 139 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.