За сутки в Украине выявили 648 новых случаев COVID-19
14.06.2020, 8:54, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это на 105 случаев меньше, чем накануне.
Умерли за этот период девять человек, выздоровели 106.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровели 14 082.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Винницкая область – 1393;
Волынская область – 1398;
Днепропетровская область – 998;
Донецкая область – 292;
Житомирская область – 1045;
Закарпатская область – 1532;
Запорожская область – 527;
Ивано-Франковская область – 1728;
Киев – 3904;
Киевская область – 1995;
Кировоградская область – 582;
Луганская область – 56;
Львовская область – 2797;
Николаевская область – 321;
Одесская область – 1099;
Полтавская область – 278;
Ровенская область – 2341;
Сумская область – 215;
Тернопольская область – 1427;
Харьковская область – 1521;
Херсонская область – 180;
Хмельницкая область – 556;
Черкасская область – 543;
Черновицкая область – 3916;
Черниговская область – 410.
В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Луганской и Полтавской областях. Лидером по числу новых случаев COVID-19 стала Львовская область – там за сутки выявили 139 заболевших.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
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