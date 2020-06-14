На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

14.06.2020, 8:48, Новости дня

Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектован женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Начальный этап подготовки в течение трех месяцев женский экипаж прошел на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского флота в городе Санкт-Петербурге. В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Поясняется, что женский экипаж углубленно знакомится с устройством катера и особенностями эксплуатации и техобслуживания двигательной установки. Изучается также навигационное оборудование и «предназначение и расположение внутренних помещений».

Экипаж отработал на интерактивном тренажере «Мостик» действия по приготовлению катера к выходу в море и управлению в различных районах судоходства. На учебно-тренировочном комплексе отработаны навыки борьбы за живучесть корабля.

В марте министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в вооруженных силах РФ насчитывается более 41 тыс. военнослужащих-женщин, в том числе 44 полковника.