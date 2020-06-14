Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП Ефремова

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14.06.2020, 8:30, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин призвал СМИ не вмешивать в тему ДТП Михаила Ефремова его бывшую жену Ксению Качалину.

«Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после «посадки» Миши она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!» – написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

Ранее Качалина, страдающая алкоголизмом, рассказала, как артист мог провести вечер перед смертельным ДТП, заявив, также, что «вероятнее всего, была прекрасная пьянка».

Между тем, спустя четверо суток после смертельного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

Ефремов находится под домашним арестом, ему запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом.



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