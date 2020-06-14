Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

14.06.2020, 8:08, Новости дня

Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она заявила, что дела были возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов, информирует РБК.

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, – все они дают признательные показания. В том числе и против него», – сообщила Эйсмонт.

Она попросила задавать вопросы о подробностях дел Комитету госконтроля.

«Газпромбанк» и Газпром, являющиеся акционерами «Белгазпромбанка» с долей в 49,818% каждый, ранее заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

11 июня в головном здании «Белгазпромбанка» прошли обыски. Его возглавлял в течение 20 лет кандидат в президенты республики Виктор Бабарико. Было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико заявил, что действия властей республики «носят заказной политический характер».