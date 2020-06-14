 

Власти Пекина заявили о «чрезвычайном периоде» из-за новой вспышки коронавируса

14.06.2020, 8:08, Новости дня

Пекин вошел в «чрезвычайный период» в связи с новой вспышкой коронавируса на оптовом рынке, сообщил замглавы городского отдела пропаганды китайской столицы Сюй Хэцзянь.

«Вчера утром оперативный штаб Пекина по борьбе с эпидемией COVID-19 провел 68-е заседание, на заседании было отмечено, что в последние несколько дней в городе подряд были выявлены подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, к тому же они все связаны с оптовым рынком, Пекин уже вошел в чрезвычайный период», – передает его слова РИА «Новости».

Хэцзянь заявил, что необходимо усиление профилактики для недопущения дальнейшего расползания эпидемии.

Накануне сообщалось, что на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

Руководство рынка до этого распорядилось провести тестирование у всех работников. Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки.



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