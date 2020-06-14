 

“Бавария” обыграла “Боруссию” и сделала шаг к чемпионству

14.06.2020, 8:05, Новости дня

В Мюнхене прошел центральный матч 31 тура бундеслиги между "Баварией" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Хозяева победили 2:1 и сделали еще один шаг к чемпионскому титулу.

"Бавария" вышла на поле без двух лидеров — Роберта Левандовского и Томаса Мюллера, пропускавших встречу из-за перебора желтых карточек. У "Боруссии" по той же причине отсутствовал Алассан Плеа. В начале встречи плучил травму и был заменен другой нападающий гостей Маркус Тюрам.

Первыми успеха добились хозяева. Грубо ошибся вратарь "Боруссии" Ян Зоммер, выронивший мяч под удар молодому нападающему Джошуа Зиркзее. Но до перерыва гости отыгрались. Бенджамен Павар срезал мяч в свои ворота после прострела Патрика Херманна.

Во втором тайме вперед могли выйти, как одни, так и другие. Но победа досталась "Баварии". Павар исправился за свой автогол и сделал точную передачу Леону Горецке. Мюнхенцы выиграли 2:1.

После этой "Бавария" набрала 73 очка и опережает идущую второй дортмундскую "Боруссию" на семь очков. Мюнхенцы могут продлить свои чемпионские полномочия уже в следующем туре. Менхенгладбахская "Боруссия" с 56 очками идет четвертой.



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