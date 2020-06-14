Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

14.06.2020, 8:05, Новости дня

В США вспыхнула новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса, которого полицейский ранил при задержании в Атланте. Тем временем, все более ожесточенные марши разворачиваются в Европе. В Париже и Лондоне десятки задержанных. А президент Трамп заявил, что Вашингтон более не будет вмешиваться в дела других стран.

На улицах Атланты снова протесты. Чтобы их разогнать, полиция пускает в ход слезоточивый газ. На этот раз поводом для массовых демонстраций стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса, которого полицейский ранил в ходе задержания.

Сообщается, что Брукс в нетрезвом состоянии уснул за рулем и перекрыл проезд другим автомобилям. При задержании сопротивлялся, отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ полицейский открыл огонь. Брукс попал в больницу и там скончался. Стража порядка уже уволили. А начальник полиции Атланты ушла в отставку, заявил мэр города.

"Я не считаю, что это было оправданное применение силы, поэтому потребовала, чтобы стрелявшего офицера немедленно уволили. Что касается отставки Эрики Шилдс, это было ее желание. Однако она будет работать над тем, чтобы общество снова могло доверять полиции. И, вероятно, займется разработкой мер для проведения полицейской реформы", — заявил мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Тем временем, правозащитники обещают привлечь к ответственности американские власти — за применение перечного газа. Секретная служба уже признала, что пускала его в ход 1 июня у Белого дома. Общественные активисты заявили, что это негуманно и незаконно. И пригрозили судом Дональду Трампу.

Он же занят совсем другими вопросами. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, президент заявил, что США больше не будут вмешиваться в конфликты других стран. Конкретных примеров не привел. Только добавил, что Штаты — не мировые полицейские.

"Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны и улаживать чужие конфликты, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн".

Одновременно звучит и другое заявление: США заняты разработкой гиперзвуковой ракеты, скорость которой, якобы, больше, чем у любой другой ныне существующей. В мае американский президент уже говорил о некоем оружии, которое назвал "супер-пупер-ракетой", но без деталей.

"Мы строим новые корабли, бомбардировщики, истребители и вертолеты сотнями, танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, и может поразить цель диаметром 70 сантиметров на расстоянии 1600 километров".

Тем временем американские протесты против расизма все активнее подхватывают в Европе. Массовыми беспорядками и столкновениями с полицией завершились манифестации во Франции. В Марселе жгли покрышки, закидывали стражей порядка камнями, бутылками и петардами. В Париже десятки митингующих задержаны.

Подобная картина и в Лондоне. Там за мародерство, насилие и нападение на полицейских задержаны более ста человек. Намеренно провоцировали конфликты активисты крайне правых организаций и футбольные болельщики.

Более мирный характер носят демонстрации в Италии, Чехии и Швейцарии. Там обошлось без беспорядков, однако власти переживают из-за ситуации с коронавирусом. В стране все еще действует запрет на массовые мероприятия.