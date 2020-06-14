 

“Барселона” разгромила “Мальорку” и оторвалась на пять очков от “Реала”

14.06.2020, 8:05, Новости дня

В Пальма-де-Мальорке завершилась встреча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между "Мальоркой" и "Барселоной". "Сине-гранатовые" не оставили шансов хозяевам поля, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Уже на второй минуте первого тайма счет в матче открыл Артуро Видаль. Еще до перерыва Мартин Брейтуэйт упрочил преимущество гостей. Во втором тайме Жорди Альба и Лионель Месси по разу огорчили "Мальорку". Итоговый счет – 4:0 в пользу каталонского клуба.

"Барселона" набрала 61 очко, продолжая лидировать в национальном чемпионате. От идущего вторым мадридского "Реала" она оторвалась на пять баллов. "Мальорка" с 25 очками идет 18-й.



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