 

“Буду любить всю жизнь”: Муцениеце не прочь снова выйти замуж за Прилучного

14.06.2020, 7:53, Разное

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце дала интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого не исключила вероятности в будущем вновь выйти замуж за Павла Прилучного. Несмотря на эпатажное поведение супруга, у звезды экрана все же остались сильные чувства к мужу.
Как пишет интернет-портал Teleprogramma.pro, артистка в беседе с журналистами не смогла сдержать сентиментальных эмоций. Агата Муцениеце призналась, что супруг, процесс расторжения брака с которым уже стартовал, для неё по-прежнему ассоциируется с “неповторимым романтиком”. Немаловажным является и факт, что Павел Прилучный ранее уже признавал – он обладает действительно “крутым” нравом, провоцирующим стремление ни в чем не уступать возлюбленной. Красавица не исключает возможности, что разведется с мужем, но пять лет спустя снова встретится с ним и выйдет за него замуж. “Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю. И кажется, что буду любить всю жизнь”, – резюмировала телезвезда.

К слову, дети звездной пары пока не испытали особого дискомфорта из-за смены в статусе отношений родителей. Причина в том, что супруги и до развода часто были врозь из-за постоянных съемок. К тому же актер очень любит своих детей и, как и прежде, постоянно уделяет им немало времени.



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