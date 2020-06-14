Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года

14.06.2020, 7:50, Разное

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 706 человек. С начала эпидемии выздоровели 274,6 тысячи человек, умерли 6 829 пациентов.

Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19. С такой точкой зрения выступила глава Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,65 миллиона человек. От COVID-19 скончались 425 тысяч человек.

В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. В Бразилии выявлено 828 тысяч человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших.

На рынке морепродуктов района Фэнтай в столице Китая Пекине обнаружили коронавирус. Место оцепили военные, они проводят дезинфекцию.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самоизолироваться после обнаружения коронавируса у его супруги Елены. При этом глава государства сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

Коронавирус в Москве

Заболели – 204 398

Умерли – 3 190

Выздоровели – 119 533

Коронавирус в России

Заболели – 520 129

Умерли – 6 829

Выздоровели – 274 641

Коронавирус в мире

Заболели – 7 650 963

Умерли – 442 880

Выздоровели – 3 910 060

Статистика коронавируса в России и мире на 14 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква204 3983 190119 533Россия520 1296 829274 641США2 042 785117 8196610 059Весь мир7 650 963

442 880

3 910 833

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