Путин анонсирует «контр-гиперзвук»

14.06.2020, 7:48, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин анонсирует новое российское оружие, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.

Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Напомним, в анонсе Путин также заявил, что мир был бы опаснее, если бы РФ не заняла в нем достойного положения.