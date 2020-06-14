Обладатель черного пояса по кикбоксингу полковник Иванов: Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием

14.06.2020, 7:40, Новости дня

В настоящее время я тренирую сотрудников спецслужбы, один из которых, доктор наук, профессор, стал призером чемпионата мира. Как говорил Александр Дюма: “Самое большое счастье для учителя фехтования – это то, что ни один из его учеников не был убит на дуэли”, – и я следую этому принципу

Фото предоставлено Александром Ивановым

– Александр Львович, вашей школе кикбоксинга в 2020 году исполняется 25 лет. Расскажите о достижениях учеников. Что поменялось в школе за 25 лет? Какие перспективы, планы на будущее?

– За это время было подготовлено два чемпиона мира и два призера Кубка мира. Пик популярности кикбоксинга пришелся на начало 1990-х, когда после запрета каратэ в СССР появился этот вид единоборств. В настоящее время существует множество других, не менее ярких видов, и кикбоксинг немного “растворился” в них. Хотя техника и тактика кикбоксинга как самого совершенного синтеза ударных единоборств широко применяется, к примеру, в боях без правил. Учитывая специфику кикбоксинга: постоянное преодоление инстинкта самосохранения, ежедневное совершенствование технико-точностных и скоростно-силовых параметров движений, – сужается круг желающих им заниматься. Кикбоксинг – вид спорта для избранных, а точнее – для фанатов. Какие перспективы и планы? В настоящее время я тренирую сотрудников спецслужбы, один из которых, доктор наук, профессор, стал призером чемпионата мира Как говорил Александр Дюма: “Самое большое счастье для учителя фехтования – это то, что ни один из его учеников не был убит на дуэли”, – и я следую этому принципу.

Логотип “Школы кикбоксинга Иванова”. Фото предоставлено Александром Ивановым

– В интервью “Бульвару Гордона“ вы рассказывали, что решили заняться кикбоксингом, поскольку пострадали в юности от “хулиганистых парней на окраине Нивок“. А к вам в школу часто приходят люди, пережившие нападение? Какая мотивация у решивших заняться кикбоксингом?

– Главные мотивы для занятий кикбоксингом – самооборона или спортивные достижения. Что касается самообороны, то большинство людей уверены, что смогут избежать нападения, остановив хулигана словом или измотав бегом. Но чаще всего доброе слово требует подкрепления жестом (в рамках правового поля).

– Приходят ли в вашу школу кикбоксинга женщины? Их мотивация? Отличается ли система тренировок в зависимости от пола?

– Мотивация для женщин – в большей степени самооборона. В методике тренировок женщин учитываются их физиологические особенности, но бой предъявляет ко всем одинаковые требования: или ты, или тебя.

– С какого возраста можно заниматься кикбоксингом? Насколько травмоопасны тренировки?

– Для занятий кикбоксингом, как было сказано выше, важна мотивация. Она появляется в основном в подростковом возрасте. Детям лучше заниматься развивающими видами спорта: плаванием, гимнастикой, бегом, спортивными играми… Методику обучения и тренировки в кикбоксинге надо выстраивать так, чтобы не нанести вред здоровью занимающегося.

Отдельные элементы техники и тактики объединяют кикбоксинг и боевое искусство запорожцев

Фото предоставлено Александром Ивановым

– Какая главная философия кикбоксинга? В чем секрет успеха в этом виде борьбы? Что может дать кикбоксинг современному человеку?

– Главную философию кикбоксинга для себя лично я сформулировал так: лучшая защита – встречный удар – выполненный одновременно с защитным действием во время атаки противника. Когда противник увлечен атакой, он не всегда контролирует свою защиту, и его можно нокаутировать. Как говорится, “скорости суммируются – изображение исчезает…”. Современному человеку кикбоксинг может дать уверенность в своих силах.

– Первыми украинцами, ставшими чемпионами мира по кикбоксингу, были Алексей Нечаев, Виктор Дорошенко и Виталий Кличко. Сейчас какое место Украины в этом виде борьбы среди других стран? Насколько полноценно сейчас Украина проявляет себя в мировом кикбоксинге?

– Украинские кикбоксеры – одни из лучших в мире и держат равнение на наших первых чемпионов мира – Нечаева, Дорошенко и Кличко.

– Вы говорили, что кикбоксинг впитал дух запорожских казаков. Почему вы так считаете? Что общего у кикбоксинга и боевого искусства запорожцев?

– Дух запорожских казаков впитал каждый украинец на генетическом уровне. Наверное, поэтому кикбоксинг начал свой путь в СССР из Киева. Отдельные элементы техники и тактики объединяют кикбоксинг и боевое искусство запорожцев.

Оружие – это продолжение удара рукой

Фото предоставлено Александром Ивановым

– Вы издали в 2007 году книгу “Кикбоксинг” (она переиздавалась четыре раза), в которой изложили принципы собственной техники работы рук и ног в кикбоксинге. По этой системе вы готовили спортсменов, ставших чемпионами мира. Это было ваше ноу-хау? Ссылаются ли на вас спортсмены в других странах? Проводите ли мастер-классы?

– Успехи наших кикбоксеров на мировом уровне были возможны благодаря отечественной школе бокса. Техника ударов ногами оставляла желать лучшего. Поэтому я в своей книге “Кикбоксинг” сделал основной акцент на демонстрацию техники ударов ногами и подсечек. Информация об этом была накоплена мною в течение службы в Южной группе войск (Венгрия), на тренировках и соревнованиях. В то время кикбоксинг еще назывался “каратэ всех стилей”. По моей книге подготовлено много чемпионов мира в странах СНГ. На нее ссылаются в учебниках для вузов (Клещев В.Н., “Кикбоксинг”, Москва, 2006 год, Российская государственная академия физической культуры; О’Лири П., Атилов А.А., “Боевой кикбоксинг”, Ростов на Дону, 2006 год, Кубанская государственная академия физической культуры). По поводу мастер-классов? Можно посмотреть мои уроки в YouTube “Школа кикбоксинга Иванова”.

– Среди ваших учеников были заместитель посла Израиля Шахар Ариели, второй секретарь посольства США Марк Вуд, помощник атташе корпуса морской пехоты США Вильям М. Наполитано, военно-морской атташе посольства США Ричард Марк Стакпул. Кто из политиков или дипломатов добавился к этому списку?

– Кроме указанных выше дипломатов, у меня в течение 15 лет тренировался Кристофер Штаудт (Германия) – менеджер программы НАТО по переучиванию украинских военнослужащих, уволенных в запас, иностранным языкам и менеджменту.

– Кто сейчас среди известных личностей – ваши ученики? Есть ли среди них также жены, дети известных людей?

– Горжусь тем, что в течение 10 лет тренирую моего друга, выдающегося журналиста Дмитрия Гордона.

Александр Иванов и Дмитрий Гордон. Фото предоставлено Александром Ивановым

– Тема вашей диссертации посвящена кикбоксингу и армии. Сейчас сложилось так, что в Украине война. Не предлагали ли вам инструктировать бойцов? Насколько в современных реалиях важно умение рукопашной борьбы, когда миром правит оружие?

– Тема моей кандидатской диссертации: “Методика обучения рукопашному бою в системе физической подготовки будущих офицеров”. Ноу-хау работы – боевой кикбоксинг (синтез ударной техники, борцовской техники, техники боя с оружием, техники защит, тактики боя с одним или несколькими противниками, ставящий целью полное или частичное обезвреживание врага, в зависимости от поставленной задачи). Неоднократно предлагал свою методику, с начала крымских событий и войны на востоке Украины, на международных научно-методических конференциях в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Ответ один: ”Интересно. Мы с вами свяжемся…” Оружие – это продолжение удара рукой. Не всегда оно может оказаться под рукой или сработать. Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием.

– Вы тренировали Виталия Кличко. Сейчас вопрос к вам не как к тренеру. а как к киевлянину. Ваше мнение о Кличке-мэре?

– Я Кличко не тренировал, мы тренировались в одно время. Я благодарен Виталию за рецензию к четвертому изданию моей книги (2007 год).

Кикбоксеры всегда настроены на победу, и вирусы им нипочем

Фото предоставлено Александром Ивановым

– Нужно ли придерживаться определенной системы питания, занимаясь борьбой? Принимают ли спортсмены-кикбоксеры анаболики?

– На занятия кикбоксингом системы питания не влияют, кроме случаев, когда надо контролировать вес перед соревнованиями. По поводу приемов анаболиков спортсменами- кикбоксерами информацией не владею.

– Как повлиял карантин на деятельность вашей школы?

– Во время карантина – вынужденные каникулы.

– Можно ли говорить, что кикбоксеры – более крепкие духом люди, а потому легче переносят такие лишения, как, к примеру, карантин?

– Кикбоксеры всегда настроены на победу, и вирусы им нипочем.

– Вообще подвержены ли спортсмены унынию или спортивный дух сказывается на всех сферах жизни?

– Кикбоксеры – бойцы по жизни.

Книгу Александра Иванова “Кикбоксинг” можно прочитать в открытом доступе ЗДЕСЬ.