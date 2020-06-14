 

Соловьев заподозрил Ефремова в нарушении условий домашнего ареста

14.06.2020, 7:30, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов имел право записать видеообращение по условиям домашнего ареста.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам?» – приводит слова Соловьева РИА «Новости».

Соловьев выразил сомнения в том, что сейчас Ефремов «имеет право пользоваться сотовой связью».

Юристы по-разному оценивают допустимость видеообращения Ефремова, учитывая условия домашнего ареста. Высказываются как предположения о том, что его не ждет ужесточение меры пресечения, так и ожидания негативных последствий. 

Напомним, спустя четверо суток после резонансного ДТП, когда по вине находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Михаила Ефремова погиб водитель из Рязани Сергей Захаров, актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

Семья Захарова «услышала» обращение Ефремова, но «извинения пришли слишком поздно», близкие Захарова «их никогда не смогут принять», сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет родственников погибшего.

Ефремову, которого отправили под домашний арест, запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, он должен носить электронный браслет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / В Лос-Анджелесе полиция применила резиновые пули

24.05 / Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу

05.06 / Россия: число проходящих лечение от COVID-19 вновь начало расти

13.06 / SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

11.06 / Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram

17.04 / В Венесуэлу из Германии вернулся священный камень “Бабушка Куэка”

02.06 / Путин поручил подготовить корректировку нацпроектов

03.06 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

09.06 / Дамаск объяснил новые санкции США провалом их агрессивного проекта в Сирии

25.05 / Кудрин оценил влияние коронавируса на уровень добычи нефти в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска