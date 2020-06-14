Танки и ракетные комплексы прибыли в Москву для участия в параде Победы

14.06.2020, 7:08, Новости дня

В Москву из подмосковного Алабино передислоцировали военную технику, которая примет участие в параде Победы, сообщило Минобороны России.

«Марш» более чем на 60 км совершили свыше 190 единиц колесной боевой техники, прибыв на временную площадку на улице Нижние Мневники. Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию «Красная Пресня», откуда она своим ходом прибыла на площадку. Всего передислоцировано более 400 единиц техники, включая вспомогательную.

Из Алабино прибыли пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», ракетные комплексы «Искандер-М» и «БАЛ», ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь», РСЗО «Торнадо-С», автомобили «Тигр-М», «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другие, передает РИА «Новости».

Также в столицу прибыли танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковые самоходные установки Су-100; БМД-4М, БМД-МДМ, БМП-2, БМП «Курганец-25», БМП «Армата», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», «Бук-М3» и другие.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня.