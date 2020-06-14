В Android 11 появится аналог «корзины» Windows

14.06.2020, 6:53, Разное

В операционной системе Android 11 появится аналог «корзины» Windows. Все удалённые изображения или видеозаписи будут храниться в памяти телефона в течение 30 дней и после – автоматически удалятся основательно.

Эксперты рассказали о новой функции после тщательного изучения документов Google, где и была замечена информация о нововведении. Сейчас имеется масса приложений, имитирующих «корзину» Windows в Android, но в самой системе такое дополнение не предусмотрено. С выходом Android 11 всё может измениться, и пользователь сумеет восстановить удалённые файлы, но только в течение одного месяца. В противном случае система произведёт автоматическую очистку для увеличения количества свободной памяти устройства.

Несмотря на доступность «корзины» на операционных системах Windows, пользователи Android 11 вряд ли смогут самостоятельно зайти или переместить её. Она будет скрыта, и только при наличии необходимых прав доступа её возможно отобразить. Также в ней будут храниться только фото и видео из приложений, использующих MediaStore API. Такой обильный ряд ограничений не сделал функцию менее привлекательной, ведь многие владельцы смартфонов давно просили разработчиков о возможности восстанавливать удалённые файлы.