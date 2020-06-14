Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России

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14.06.2020, 6:50, Новости дня

В подмосковной Кубинке сегодня освятят главный храм Вооруженных сил России. Церемонию проведет патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Чин освящения ранее планировали на 9 мая в честь юбилея Победы, но отложили из-за пандемии. В соборе Воскресения Христова ждут также руководство Министерства обороны и представителей федеральных органов власти.

На территории комплекса откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее протяжённость — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Здесь размещены сведения о миллионах участников войны, а также исторические фотографии.



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