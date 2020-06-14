 

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

14.06.2020, 6:50, Новости дня

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.

Очевидцы делятся кадрами в Интернете и активно обсуждают прошедшие осадки. Пишут, что повредило также теплицы и автомобили. Ремонтировать ещё придется кровлю местной школы. Информация о пострадавших не поступала. На территории посёлка Николаевка введён режим локальной чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал "Россия 24".



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