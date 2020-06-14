В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

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14.06.2020, 6:50, Новости дня

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.

В частности, перебазированы пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные системы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронетранспортёры. Гусеничная техника была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Красная Пресня", после чего совершила марш своим ходом. сообщили в Минобороны.

Парад состоится 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. Дату назначили после согласования со специалистами Роспотребнадзора.

Из-за репетиции парада Победы в центре Москвы сегодня ограничат движение. Это первая тренировка с участием механиков-водителей. Пройдет она с соблюдением строжайших мер безопасности.

В эти минуты закрыт проезд Девичьего поля от Плющихи до Новоконюшенного. Здесь движение перекрыто до 8.30 утра. Основные ограничения запланированы на вечер.



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