Участники акции протеста в США утопили бюст рабовладельца в Миссисипи

14.06.2020, 6:30, Новости дня

В Новом Орлеане участники акции протеста против расизма сбросили в реку Миссисипи бюст предпринимателя Джона Макдоно, сообщают СМИ.

Демонстранты снесли бюст рабовладельца, пронесли его по улицам, погрузили на два автомобиля и утопили в реке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Водители грузовиков задержаны. Мэр города Латоя Кантрелл назвала случившееся «незаконным», подчеркнув, что городские власти «выступают против вандализма и уничтожения городского имущества».

Макдоно был рабовладельцем. Он разработал схему, по которой рабы могли купить свою свободу. Таким образом, он смог извлечь выгоду из их труда, прежде чем освободить их.

После смерти он оставил большую часть своего состояния городам Балтимор и Новый Орлеан для строительства государственных школ для бедных детей, не только белых, но и освобожденных чернокожих.