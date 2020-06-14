В США в результате стрельбы возле бара ранения получили восемь человек

14.06.2020, 6:22, Новости дня

Вечером 12 июня в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой ранения получили восемь человек. Об этом в Twitter проинформировала полиция города.

Шеф полиции Сан-Антонио Уильям Макманус рассказал, что инцидент произошел после того, как группу граждан из-за их алкогольного опьянения отказались пропустить в бар, сообщает CNN.

После этого стрелок, который входил в эту группу, заявил, что он из Калифорнии и является бойцом UFC – смешанных единоборств.

По версии полиции, мужчина вернулся к своей машине, взял оттуда “длинное ружье”, перешел улицу и возле бара открыл стрельбу.

Ранения получили пять женщин и трое мужчин – все в возрасте от 23 лет до 41 года. Пострадавшие находятся в “стабильном” состоянии в больницах.

В полиции заявили, что изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность стрелявшего.