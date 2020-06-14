 

В США в результате стрельбы возле бара ранения получили восемь человек

14.06.2020, 6:22, Новости дня

Вечером 12 июня в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой ранения получили восемь человек. Об этом в Twitter проинформировала полиция города.

Шеф полиции Сан-Антонио Уильям Макманус рассказал, что инцидент произошел после того, как группу граждан из-за их алкогольного опьянения отказались пропустить в бар, сообщает CNN.

После этого стрелок, который входил в эту группу, заявил, что он из Калифорнии и является бойцом UFC – смешанных единоборств.

По версии полиции, мужчина вернулся к своей машине, взял оттуда “длинное ружье”, перешел улицу и возле бара открыл стрельбу.

Ранения получили пять женщин и трое мужчин – все в возрасте от 23 лет до 41 года. Пострадавшие находятся в “стабильном” состоянии в больницах.

В полиции заявили, что изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность стрелявшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Аборты назвали причиной мужского алкоголизма

28.05 / В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

29.04 / Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости и роста экономики

29.04 / Врач оценила сообщения о детском синдроме коронавируса

08.05 / Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян

18.04 / Лолита Милявская: Поеду ли я в Украину? Конечно

12.04 / В РФ провели более 1,2 млн тестов на коронавирус

12.04 / В Госдуме предложили обеспечить нуждающиеся семьи продуктами и антисептиками

05.06 / Из больниц Ровенской области за время эпидемии коронавируса уволилось более 320 медиков

24.05 / Сегодня в Израиле начинается судебный процесс над Нетаньяху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска