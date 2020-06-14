Рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с “В” на “В-” с негативным прогнозом

14.06.2020, 6:22, Новости дня

Рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с “В” на “В-“, прогноз негативный. Эта информация опубликована на сайте агентства 12 июня.

Причинами пересмотра Fitch называет системный кризис и отсутствие дальнейших реформ в энергетике, нестабильность расчетов и долги за произведенную “зеленую” электроэнергию со стороны ГП “Гарантированный покупатель”, которые негативно влияют на финансовое состояние и ликвидность компании. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, распространенном в СМИ в субботу, 13 июня.

Отмечается, что другими важными факторами стали отсутствие решений по изменениям в законодательстве, связанном с размером “зеленого” тарифа, а также общее ухудшение экономической ситуации в Украине на фоне пандемии коронавируса.

В сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП “Гарантированный покупатель” с производителями “зеленой” электроэнергии варьируется от 5% до 10%. На конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будет еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга, отметили в ДТЭК.

“Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям”, – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

В сообщении ДТЭК отмечается, что переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ длятся более девяти месяцев. В частности, за этот период состояние в секторе ВИЭ ухудшилось: задолженность ГП “Гарантированный покупатель” перед игроками рынка за сгенерированную “зеленую” электроэнергию достигла 14 млрд грн, не доведены до конца реформы по переходу отрасли на конкурентные механизмы стимулирования ВИЭ – “зеленые” аукционы, отсутствует понимание перспектив будущего сектора.

Отсутствие действий со стороны НКРЭКУ и органов власти привело инвесторов в возобновляемую энергетику к фактическому дефолту, когда многие компании не могут выплачивать кредиты, рассчитываться с поставщиками, платить зарплату. Это ведет к угрозе срыва выполнения международных энергетических и климатических обязательств Украины, а также дальнейшего развития отрасли.

10 июня две ассоциации ВИЭ, участвовавшие в медиации с органами власти под патронатом Европейского энергетического сообщества, подписали меморандум о взаимопонимании с правительством. Меморандум означает фактическое ухудшение финансовых условий всех проектов ВИЭ, убеждены в ДТЭК.

“Это цена бездействия и ошибок, за которую заплатят инвесторы в возобновляемую энергетику. Положения данного меморандума должны лечь в основу изменений в законодательстве и после принятия этих регуляторных изменений парламентом способствовать стабилизации ситуации и выходу отрасли из затяжного кризиса”, – сказано в сообщении.

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса “зеленого” тарифа. 10 июня от заявил, что проект меморандума готов.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение “зеленых” тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал “Обозреватель”.

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование “зеленых” проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании “Виндкрафт Украина”, шведский инвестор Карл Стурен.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции “Слуга народа” Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на “зеленых” инвесторов.