Мнение: Протесты в Париже. 13.06.2020

14.06.2020, 6:20, Разное

В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.

Трансляция происходящего здесь

Считаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!



Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.



Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.