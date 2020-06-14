Мнение: Протесты в Париже. 13.06.2020
14.06.2020, 6:20, Разное
В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.
Трансляция происходящего здесь
Считаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!
Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.
Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.
Источник: Colonel Cassad
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