Мнение: Протесты в Париже. 13.06.2020

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14.06.2020, 6:20, Разное

В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.

Трансляция происходящего здесь

Считаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!


Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.


Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.

Источник: Colonel Cassad



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