Глава полиции Атланты подала в отставку на фоне беспорядков

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14.06.2020, 6:08, Новости дня

В Атланте, где смерть афроамериканца Рэйшарда Брукса привела к новой волне протестов, глава полиции Эрика Шилдс подала в отставку, сообщила мэр американского города Кейша Лэнс Боттомс.

Боттомс сообщила, что «Шилдс решила немедленно покинуть пост главы полиции», хотя и продолжит работать в полиции. Кроме того, мэр выразила соболезнования семье Брукса и призвала к расследованию случившегося.

В Атланте состоялись акции протеста, в ходе которых участники призывали уволить главу городской полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News и Washington Post.

Несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса. Полиция применила слезоточивый газ, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

27-летний Брукс был застрелен полицейским в пятницу вечером. В полицию пожаловались на спящего в машине на парковке человека. Тест на алкогольное опьянение показал положительный результат. У Брукса произошел конфликт с полицейскими, он выхватил электрошоковое оружие одного из них и хотел сбежать. Полицейский выстрелил в Брукса, который в итоге скончался в больнице.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда.



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