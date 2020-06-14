Опрокинутые грузовики и сломанные деревья: ураган потрепал Ставрополье

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14.06.2020, 5:37, Новости дня

Каковы последствия шторма в Ставропольском крае?

Ветер с легкостью сдвинул с дороги и опрокинул в кювет 17-тонный грузовик. Его водитель не пострадал. Из кабины стоящей машины это выглядело как сильный дождь. Рядом непогоду пережидали другие автомобили. Экстренная остановка не предвещала неприятности.

Кузов пустой, вот парусом и встретил ветер, рассказывает костромич Юрий. С такой стихией он встречается впервые. Через пять часов спасательная операция развернулась возле его грузовика.

За минувший вечер из плена обочин спасатели освободили не менее десятка грузовых автомобилей. Они пали под напором ветра, который принес на юг грозовой фронт. Этот участок автомагистрали "Кавказ" славится боковым ветром. О приближении непогоды сообщалось заранее, но, как это всегда бывает, 
стихия многих застала врасплох, то есть в дороге.

Социальные сети быстро наполнились видеоотчетами о грозе и граде. О пострадавших не сообщается. Ветер поломал несколько деревьев. Где-то ненадолго отключилось электроснабжение.

Днем спасательная операция по подъему опрокинутых грузовиков завершилась. Движение на автомагистрали вновь рабочее. Выглянуло солнце, но в ближайшие сутки здесь снова ждут дождь.
 



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