Moody’s повысило рейтинг Украины из-за денег МВФ

14.06.2020, 5:30, Новости дня

Суверенный рейтинг Украины повышен с «Caa1» до «B3», сообщило международное рейтинговое агентство Moody’s.

Повышен «долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных долговых обязательств правительства Украины». Прогноз – стабильный, передает РИА «Новости».

Повышение обусловлено снижением «вызовов с привлечением займов в краткосрочной перспективе», а также гарантиями, которые связаны с «ослаблением уязвимости перед внешними факторами».

Добиться этого, как информирует Moody’s, позволила «новая программа финансирования со стороны МВФ». Она же даст возможность закрепить реформы в стране, заявило агентство.

Это четвертое повышение рейтинга подряд. Moody’s повышает рейтинг Украины с ноября.

Напомним, Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Украина полностью получила первый транш от МВФ.