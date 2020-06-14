Moody’s повысило рейтинг Украины из-за денег МВФ
14.06.2020, 5:30, Новости дня
Суверенный рейтинг Украины повышен с «Caa1» до «B3», сообщило международное рейтинговое агентство Moody’s.
Повышен «долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных долговых обязательств правительства Украины». Прогноз – стабильный, передает РИА «Новости».
Повышение обусловлено снижением «вызовов с привлечением займов в краткосрочной перспективе», а также гарантиями, которые связаны с «ослаблением уязвимости перед внешними факторами».
Добиться этого, как информирует Moody’s, позволила «новая программа финансирования со стороны МВФ». Она же даст возможность закрепить реформы в стране, заявило агентство.
Это четвертое повышение рейтинга подряд. Moody’s повышает рейтинг Украины с ноября.
Напомним, Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.
Украина полностью получила первый транш от МВФ.
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