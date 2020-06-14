Sony PlayStation 5 будет поставляться с ознакомительной игрой

14.06.2020, 5:17, Разное

Игровая приставка Sony PlayStation 5 будет поставляться с одной ознакомительной игрой Astro’s Playroom. Она позволит владельцам изучить все возможности самой консоли и новых контроллеров DualSense в игровой форме.

Во время презентации «Будущее игр» компания Sony пояснила о том, что ждёт всех покупателей PlayStation 5. Помимо самой игровой консоли, они получат и предустановленную игру, которая разработана специально для этой приставки. В игровом мире Astro’s Playroom имеется четыре мира. Все они поэтапно продемонстрируют возможности новых DualSense и позволят получить исчерпывающую информацию о мощностях PlayStation 5.

Выход игровой приставки Sony PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. В продажу поступят версии с BD-приводом и без него. В плане технических характеристик имеется 8-ядерный процессор AMD Ryzen 3-го поколения с тактовой частотой 3,5 Ггц. Собственная память – 825 ГБ, а ОЗУ – 16 ГБ (GDDR6). Устройство поддерживает работу с разрешением до 8K.