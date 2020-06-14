 

В Ровенской области от удара отлетевшей от грузовика детали погибла девочка – полиция

14.06.2020, 5:10, Новости дня

12 июня в селе Новоречица Ровенской области вследствие удара детали колеса грузовика погибла 11-летняя девочка. Об этом проинформировала полиция области.

“Полицейские на месте происшествия установили, что во время движения грузового автомобиля “Урал-4320″ под управлением 24-летнего жителя села Морочное, который был нагружен древесиной, отпало бортовое кольцо диска колеса. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что к девочке, получившей тяжелые травмы, вызвали “скорую” и на автомобиле свидетелей происшествия поехали ей навстречу.

“Однако жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть”, – отметили в полиции.

Водитель грузовика оказался трезвый.

У матери погибшей остались двое детей.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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