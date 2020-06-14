Мнение: Коротко по Ливии. 13.06.2020

14.06.2020, 5:06, Разное

1. Турция объявила о намерении открыть в Ливии две постоянные военные базы. С учетом отношений с Сарраджем, больших проблем с подписанием договоров не будет. Фактически, Турция копирует российские действия в Сирии.

2. Верховный муфтий Ливии объявил, что жители страны не должны покупать продукцию Египта, Франции, ОАЭ и Иордании, потому что каждый рубль заплаченный за продукты этих стран равен пуле, которая летит в сердце "ливийских героев". Примечательно, что Россию в этом списке не упомянули, хотя казалось бы.

3. Между тем, Лавров и Шойгу завтра летят в Турцию договариваться. Обычно такие встречи в Анкаре и Москве предшествуют заключению очередных российско-турецких сделок. Турки будут пытаться выторговавать себе Сирт и Аль-Джуфру, но просто так они их вряд ли получат. Я бы поставил на то, что сейчас готовится очередная российско-турецкая сделка, которая может включать в себя не только Ливию, но и Сирию. Например, Эрдоган получает Сирт, а Асад получит еще кусок Идлиба к югу от М-4. Но как обычно такие договоренности проявляются пост-фактум. Думаю, что сделка будет.

4. ЛНА сегодня продолжала наносить авиаудары к западу от Сирта, но какого-то серьезного движения в сторону города со стороны ПНС и турок пока что нет. И до переговоров между Россией и Турцией, мы вряд ли это движение увидим. А вот после них, в зависимости от результатов, движуха пойдет. Египетская армия по-прежнему торчит у границы с Ливией и строит там дополнительную военную инфраструктуру, на случай, если прямой ввод войск потребуется.

3 турецких и один итальянских фрегат крутятся в море к северо-западу от Сирта.

5. Хафтар получил французскую медаль "за политическое мужество". С военными победами не сложилось, остается получать подобные "награды". Впрочем, в Триполи от этой новости изрядно пригорело и в адрес Франции полились "лучи добра".

6. ПНС Ливии продолжает отказываться от прямых переговоров с Хафтаром, рассчитывая, что путем давления, спонсоры Хафтара отправят того на пенсию и выдвинут в руководители ЛНА менее замаранную кандидатуру. Впрочем, Хафтар пока уходить не собирается, а у главы парламента Салеха не столь большая популярность в ЛНА, чтобы весь этот табор возглавил именно он.

PS. По заглавной карте – контроль ПНС там по большей части формальный – местные племена просто заявили, что теперь они поддерживают не Хафтара, а Сарраджа, а в целом все осталось как обычно.