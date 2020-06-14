Японская частная ракета развалилась в воздухе

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14.06.2020, 4:53, Новости дня

Пуск ракеты MOMO частной японской компании Interstellar Technologies завершился неудачей, сообщают информационные агентства.

Ракету удалось запустить, но она развалилась в воздухе, передает ТАСС.

Пуск неоднократно переносили – его собирались провести еще в 2019 году. Накануне его перенесли в очередной раз из-за погодных условий.

Ракета весит около тонны, ее длина – 10 метров, диаметр 50 см, деньги на запуск собирались с помощью краудфандинговой платформы. В рамках рекламы на борту ракеты были бутылка саке, кофейные бобы элитного сорта «Панама гейша» и табак для кальяна.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен (445 тыс. долларов).

Напомним, это была пятая попытка запустить ракету. Три из четырех предыдущих пусков также завершились неудачно.

В мае 2019 года состоялся первый успешный запуск – он был третьим по счету.



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