Мнение: Давать ли после первого свидания,

14.06.2020, 4:50, Разное



Или

Эволюционный смысл конфетно-букетного периода

Чтобы отдохнуть от конституции и ковида, поговорим лучше о вечном. Конкретно – о Докинзе, чью книжку «Эгоистичный ген» я в очередной раз освежил в памяти. Свежей ее, конечно, не назовешь – первое издание вышло в Англии в начале 70-х – однако свежих и сногсшибательных мыслей там столько, что на наш век хватит с лихвой!

В частности, нашелся там и ответ на вопрос, всегда волнующий девичьи и даже порой женские сердца. Причем совсем не тот, что я ожидал услышать!

Прежде всего, «новый эволюционист» Докинз блестяще доказывает, что секс сразу после первого свидания крайне невыгоден… самцу! Самцу, а не самке!

Почему?! Как и во всей книге, Докинз дает объяснение, вообще никак не прибегая ни к каким религиозным, моральным и тому подобным догматам. Чисто научный, строгий подход!

Итак, мы исходим из того, что «цель» любого самца с точки зрения эволюции – как можно шире распространить свои гены; добиться того, чтобы копии собственных драгоценных генов жили и дальше в как можно большем количестве потомков (В годы моей советской юности советские люди, не подозревавшие о Докинзе и его учении, тем не менее очень точно сформулировали смысл его теории в известном анекдоте: “Жизнь свою надо прожить так, чтобы в ее конце любой прохожий на улице мог подойти к тебе, обнять и сказать – здравствуй, папа!”)

Спрашивается, как лучше достичь такой цели?

Вроде бы первый напрашивающийся ответ – разбрасывать свое семя в как можно большее число разных вагин, чему, казалось бы, экспресс-близость более всего соответствует. Однако все не так просто! С точки зрения эволюции сами по себе половые акты мало чего стоят – важно именно потомство, которое самке еще надо выносить. Поэтому самцу было бы неплохо все-таки еще и помогать самке в тяжелые периоды беременности и родов – так будет больше шансов, что «вложенные» самцом 50% генов все-таки воплотятся в здоровых детенышей.

И вот тут подстерегает засада, на которую указывает бдительный Докинз, опиравшийся на богатейший фактический материал из жизни животных. Самец, совокупившийся с самкой и решивший помочь ей выносить и воспитать детенышей, рискует жестоко обломаться… если к этому моменту самка уже была беременна!! В этом случае с ним, с точки зрения эволюционной теории, случится самое страшное – он будет помогать выживанию ЧУЖИХ генов, к которым сам не имеет ровно никакого отношения. Для «эгоистичного гена» это полный жизненный крах – и, естественно, правильной эволюционной стратегией в этом случае будет – постараться такого положения всеми способами избежать.

Вроде бы какая-то чисто умозрительная ситуация, скажет читатель в недоумении; да и что тут вообще можно сделать?!

А сделать можно вот что, оказывается: при встрече с привлекательной женщиной наш умный самец должен попросту окружить ее заботой и вниманием, ОТГОНЯТЬ ОТ НЕЕ ДРУГИХ САМЦОВ и, самое главное, самому не вступать с ней в половой контакт по меньшей мере несколько недель, а то и пару месяцев. Это ВАЖНО! Потому что через месяц-полтора, если наша Прекрасная Дама была-таки уже беременна на момент встречи, это должно стать заметно. В этом случае самец ее тут же без раздумий бросает. А если ж нет – ура! Можно приступать к подлинно брачным отношениям!

Прикол, понятно, в том, что здесь у Докинза описан чрезвычайно часто встречающийся ритуал взаимоотношений полов у самых разных видов животных, начиная от насекомых! То есть эта тактика взаимоотношений реально эволюционно успешна, и, соответственно, сама закрепляется на генном уровне.

А теперь посмотрим на ту же самую ситуацию с точки зрения женщины, то есть, прошу прощения, самки. Вот некий самец, игнорируя «конфетно-букетный период», практически сразу после знакомства, даже не познакомившись с родителями, настаивает на коитусе! Что должна «подумать» правильная самка, а точнее, эгоистичный ген у нее в клетках, ориентированный на то же самое – то есть на рождение и выживание потомков, несущих в себе ЕЁ гены?

Она, естественно, должна подумать, что перед ней какой-то неправильный самец; видимо, в его генах какой-то сбой. Он готов спариваться сразу же – то есть его не волнует, что яйцеклетки его дамы сердца могут быть уже заняты, оплодотворены совершенно посторонней генетической информацией; значит, его не волнует, свое или чужое потомство он будет выращивать; по всей видимости, он не собирается выращивать вообще никакого потомства; а коли так – нафиг такой партнер?!

Как видим, «конфетно-букетный период», который сейчас все больше кажется каким-то нелепым пережитком, на самом деле эволюционно закреплен и «прописан» в генах. То есть странное чувство вины, которое часто – непонятно перед кем – испытывают «жертвы первого свидания», теперь находит свое объяснение.

Так-то, дети мои. Эволюция – дама такая. На хромой козе не объедешь.