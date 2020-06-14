 

Скотланд-Ярд поставил демонстрантам жесткое условие

14.06.2020, 4:20, Новости дня

Центр Лондона заполонили тысячи сторонников ультралевых и ультраправых. Там — битва вокруг памятника Черчиллю. Для одних он — империалист и расист, для других — великий патриот. Какая это будет "дискуссия", полиции было понятно заранее. Введен в действие так называемый 60-й протокол, позволяющий  жесткие меры.

В Лондоне проходят сразу несколько демонстраций. На площади перед парламентом собрались те, кто называют себя защитниками памятников, среди них — ультраправые и футбольные фанаты. Несколько раз они вступали в столкновение с полицией. В ход шли кулаки, летели пивные бутылки и банки.

Демонстранты пытаются прорвать кольцо, которое создала полиция. Многие из участников этой потасовки не хотят, чтобы их лица были видны. Чтобы обуздать беспорядки, британское правительство обязало работать круглосуточно суды и грозит арестами хулиганам. Но заведенную толпу не так-то просто остановить.

Пострадали двое журналистов. Полицейские вывели их на безопасное расстояние, чтобы оказать им медицинскую помощь. Столкновения возникают спонтанно, логики в действиях протестующих нет. Ясно только то, что призывы полиции и правительства воздержаться от участия в уличных акциях протеста не помогли.

Лондонская мэрия накануне закрыла многие монументы в центре города фанерными щитами, заколочен памятник Черчиллю. Правых радикалов только раззадоривает такое поведение властей. Участники демонстрации против расизма требуют отправить статую Черчилля в музей.

Накануне лидеры местного движения "Жизнь черных имеет значение" призвали сторонников держаться подальше от центра Лондона, чтобы не провоцировать столкновения с ультраправыми. Полиция установила барьер на улице Уайтхолл, что недалеко от резиденции Борис Джонсона, куда обычно стремятся демонстранты, рассчитывая таким образом разделить враждебные группировки. Улицы, идущие в сторону от Парламентской площади, перекрыты двойными кордонами полицейских. Небольшими группами они выпускают из этого кольца желающих уйти демонстрантов.

Скотланд-Ярд поставил жестко условие – после пяти часов вечера по лондонскому времени все должны разойтись – угрожая арестами тем, кто не подчинится властям.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В Киеве зафиксирован резкий рост выявленных случаев коронавируса – 66 за сутки

03.06 / Франция отреагировала на указ Путина о ядерном сдерживании

15.04 / На Украине заявили о десятикратном росте числа безработных

01.06 / В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

13.04 / “Защити себя сам – 2”. Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

04.05 / “Никакой коррупции в ОП нет”. Ермак назвал скандал с участием его брата “спланированной операцией”

10.06 / Россия нарастила экспорт мороженого

07.06 / Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

29.05 / В РФ предложены новые основания для помощи бесплатного адвоката

02.06 / На Урале начата проверка по факту гибели мужчины при задержании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска