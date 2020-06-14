 

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18

14.06.2020, 4:20, Новости дня

До 18 человек возросло число погибших в результате взрыва автоцистерны в Китае, по меньшей мере 166 человек пострадали.

Инцидент произошел в субботу. Тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде с шоссе, и взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на рядом расположенные заводские постройки, и произошел еще один взрыв, сообщает РИА Новости.



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