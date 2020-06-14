Джонсон пригрозил показать британским футбольным фанатам «всю силу закона»

14.06.2020, 4:16, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон прокомментировал акции протеста сторонников правых политических взглядов, которые собрались в центре Лондона, чтобы обеспечить «защиту» города от действий движения за права чернокожих Black Lives Matter.

Сторонники BLM хотели провести в Лондоне четвертый митинг, но объявили об отмене акции после того, как стало известно о решении футбольных болельщиков собраться в городе для «защиты» от вандалов памятников и полиции.

В результате BLM провело относительно небольшую акцию протеста, передает РИА «Новости».

Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов также собрались на акцию, во время которой стали бросать в полицию бутылки и банки из-под алкогольных напитков.

Более 100 человек были задержаны, передает ТАСС.

Джонсон заявил, что «хулиганству на почве расизма нет места» на улицах Великобритании. По его словам, «любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона».

Как сообщил премьер, «эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований». Он подчеркнул, что «расизму нет места в Великобритании», необходимо «работать над тем, чтобы это было именно так».

Напомним, мэр Лондона Садик Хан обратился к жителям столицы Великобритании с просьбой не выходить на акции против расизма, указав, что митингующие рискуют ухудшить ситуацию с коронавирусом в стране. Также он призвал не реагировать на ожидаемые провокации со стороны праворадикальных групп.