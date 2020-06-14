Госсовет Франции разрешил манифестации при коронавирусе

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14.06.2020, 4:08, Новости дня

Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».

Госсовет напомнил, что режим чрезвычайного санитарного положения введен из-за COVID-19. Были запрещены мероприятия «с участием более 10 человек», передает ТАСС.

Однако «свобода проведения манифестаций является одной из основных свобод», сообщил Госсовет. Поэтому «за исключением особых обстоятельств» запрет на демонстрации «оправдан» только в том случае, если нельзя «обеспечить соблюдение профилактических мер» или если число участников будет больше 5 тыс. человек.

Госсовет приостановил действие положения соответствующего декрета от 31 мая. Подчеркивается, что акции должны согласовываться с властями. 

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.



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