По Киевской области пронеслась гроза с градом

14.06.2020, 3:55, Новости дня

На большей территории Украины 13 июня пронеслись грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром до 15–20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области местами выпал крупный град.

Очевидцы разместили в социальных сетях фото и видео непогоды.

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