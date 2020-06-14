По Киевской области пронеслась гроза с градом
14.06.2020, 3:55, Новости дня
На большей территории Украины 13 июня пронеслись грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром до 15–20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.
В Киевской области местами выпал крупный град.
Очевидцы разместили в социальных сетях фото и видео непогоды.
Северинівка, Макарівський рн. Град до 50-60 мм
Posted by Oleksandr Zinchenko on Laupäev, 13. juuni 2020
Завтра поховаю все, що посадили на городі! Жесть!
Posted by Tetiana Mokridi on Laupäev, 13. juuni 2020
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет