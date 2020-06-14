 

По Киевской области пронеслась гроза с градом

14.06.2020, 3:55, Новости дня

На большей территории Украины 13 июня пронеслись грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром до 15–20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области местами выпал крупный град.

Очевидцы разместили в социальных сетях фото и видео непогоды.

Северинівка, Макарівський рн. Град до 50-60 мм

Posted by Oleksandr Zinchenko on Laupäev, 13. juuni 2020

Завтра поховаю все, що посадили на городі! Жесть!

Posted by Tetiana Mokridi on Laupäev, 13. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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