Из программы Олимпийских игр могут исключить тяжелую атлетику – глава МОК

14.06.2020, 3:55, Новости дня

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщил 11 июня Спортивный комитет Украины.

Данное решение может быть принято в связи с нарушениями, допущенными Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

В частности, проверки показали, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-проб и допустила появление нарушителей на чемпионате мира и что уволившийся президент IWF Тамаш Аян мог быть причастен к коррупции и сокрытию нарушений допинговых правил.

“Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отраженных в нем нарушений в антидопинговой работе и управлении. Мы ясно дали понять, что в зависимости от результатов выводов наблюдательной комиссии IWF мы оставляем за собой право на самые далеко идущие меры вплоть до возможного исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр”, – сказал Бах.

Соревнования по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх впервые появились на играх 1896 года в Афинах. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.