Мнение: Война с памятниками. 13.06.2020

14.06.2020, 3:54, Разное

Памятные символы Конфедерации на территории США. Еще много предстоит снести.

Тут считают не только памятники, но и различные таблички, памятные места и т.д.



Снос памятника президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в столице штата Кентукки.

Статуя простояла в местном Капитолии 84 года.



Постамент статуи солдата Конфедерации в Александрии. Самого солдата сняли несколько ранее.



Монумент в Атланте. По решению суда должен быть снят 26 июня.



Снос памятника основателю команды "Каролина Пантерс" Джерри Ричардсону в Шарлотте (Северная Каролина).



Снятие памятников Конфедерации по распоряжению совета вождей племен Чероки в Оклахоме.



Поврежденный памятник испанскому конкистадору Дон Хуану де Оньяте в Эль-Пасо.



Памятник солдатам конфедерации в Северной Каролине.



Памятник капитану Джеймсу Куку в Гисборне.



Пока уцелевшие статуи в Ричмонде.



Снятие статуи Конфедерации в Норфолке. Простояла 113 лет.



Снос статуи Махатмы Ганди в университете в Акре (Гана) за расизм. В Лондоне Ганди тоже хотят снести. Опять же за расизм.



В Бранденбурге (Кентукки) местное население пришло защищат статую Конфедерации со стволами.