 

Мнение: Война с памятниками. 13.06.2020

14.06.2020, 3:54, Разное

Памятные символы Конфедерации на территории США. Еще много предстоит снести.
Тут считают не только памятники, но и различные таблички, памятные места и т.д.


Снос памятника президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в столице штата Кентукки.
Статуя простояла в местном Капитолии 84 года.


Постамент статуи солдата Конфедерации в Александрии. Самого солдата сняли несколько ранее.


Монумент в Атланте. По решению суда должен быть снят 26 июня.


Снос памятника основателю команды "Каролина Пантерс" Джерри Ричардсону в Шарлотте (Северная Каролина).


Снятие памятников Конфедерации по распоряжению совета вождей племен Чероки в Оклахоме.


Поврежденный памятник испанскому конкистадору Дон Хуану де Оньяте в Эль-Пасо.


Памятник солдатам конфедерации в Северной Каролине.


Памятник капитану Джеймсу Куку в Гисборне.


Пока уцелевшие статуи в Ричмонде.


Снятие статуи Конфедерации в Норфолке. Простояла 113 лет.


Снос статуи Махатмы Ганди в университете в Акре (Гана) за расизм. В Лондоне Ганди тоже хотят снести. Опять же за расизм.


В Бранденбурге (Кентукки) местное население пришло защищат статую Конфедерации со стволами.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно

23.04 / Мнение: Две гвоздики товарищу Ленину

14.05 / Мнение: Операция “Непоколебимая решимость” продолжается

05.05 / Петр Таланов возмутился фильмом про витамин D. Врачи его поддержали

27.04 / Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова уехала из дома своей матери

18.04 / Столичную систему выдачи пропусков атаковали хакеры

23.04 / Мнение: Как могут нормальные люди защищать алкашей?

09.05 / Извинений не будет: новые подробности скандала с сыном Яны Рудковской

05.06 / Мнение: Сколько священнослужителей РПЦ погибло в 1917–1926 гг.?

11.03 / Мнение: История о черных очках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска