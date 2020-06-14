Очередь в Европу

14.06.2020, 3:31, Разное

Шенген открывает границы. Будут ли россияне в числе первых?

Будет ли РФ в числе стран, с которыми Евросоюз с 1 июля восстановит нормальное сообщение, пока не ясно. Судя по всему, пройдет еще некоторое время, прежде чем российские обладатели шенгенских виз смогут свободно приехать в ЕС, а европейцы — в Россию. Но велика вероятность, что РФ будет далеко не последней.

Евросоюз после эпидемии коронавируса открывает границы даже с опережением первоначального графика. Паспортный контроль на внутренних границах снимают уже с понедельника, 15 июня, а с 1 июля Еврокомиссия предложила постепенно отменять действующий с 17 марта запрет на необязательные поездки через внешние рубежи ЕС.

Сначала только с избранными странами на основе более или менее определенных критериев. Их обозначила в четверг европейский комиссар внутренних дел Ильва Йоханссон.

Напомню — это лишь рекомендация. Право принимать такое решение имеют только правительства государств, а не Брюссель. Но все прекрасно понимают императив, диктуемый Шенгенским пространством: прибывший в него иностранец может перемещаться между Нарвой и Канарами, не показывая паспорта. И правительства стран ЕС будут принимать решение все вместе по каждой отдельной зарубежной стране. Они должны согласовать общий список стран, жителей которых готовы пускать в Шенген.

Пока определенность только по Западным Балканам. Хотя эти страны — не члены ЕС, но фактически считаются своими.

Это не «зарубеж», а страны с «европейской перспективой»: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория. Сербия и Косово перечислены отдельно. Не важно. Однажды они будут в одном союзе.

Также Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия уже объявили, что с 15 июня разрешат гражданам свободно перемещаться между странами региона. Ограничения пока сохраняются только для Швеции.

Еврокомиссия рекомендовала при снятии ограничений на внешних границах учитывать для каждой зарубежной страны три критерия. Это эпидемиологическая обстановка и меры, принятые против эпидемии коронавируса; способность обеспечить гражданину ЕС в поездке условия, сдерживающие распространение вируса; взаимность, то есть отмена данной страной своих ограничений на поездки жителей ЕС.

В Брюсселе считают, что ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Ограничения должны оставаться в силе для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС.

Европейский комиссар внутренних дел Ильва Йоханссон. Фото: ЕРА

Поскольку оценивать будут по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и ВОЗ, то шансы россиян могут оказаться выше, чем, скажем, американцев. Хотя если возобладает посеянное в последнее время недоверие к российской статистике, то стрелка симпатий может качнуться и в другую сторону.

Ни сама Ильва Йоханссон, ни ее представители по связям с прессой не стали оценивать шансы РФ на включение в одну из первых групп стран, открывающихся для ЕС.

Для третьих стран, в отношении которых по-прежнему действуют ограничения, Еврокомиссия предлагает расширить категории тех, кому разрешены поездки, включая, например, студентов, квалифицированных работников, личное присутствие которых на месте необходимо.

Тут рекомендации Брюсселя, в принципе, не отличаются от подхода Москвы, разрешившей выезд за границу по «уважительной причине»,

в том числе на учебу, работу и на лечение.

У кого нет шенгенской визы или она кончилась, могут засылать заявку в посольство или визовый центр. Еврокомиссия рекомендовала государствам — членам ЕС синхронизировать возобновление визовых операций с отменой ограничений на поездки.

Прогулочное туристическое судно, припаркованное возле Эйфелевой башни. Париж, 11 июня 2020 года. Фото: Reuters

Рекомендации Еврокомиссии относятся ко всем членам Шенгенской конвенции (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию, пока реально не входящих в Шенгенское пространство) и ассоциированным членам Шенгена (Лихтенштейну и Швейцарии). Всего 30 стран. Визы для въезда в ЕС требуются гражданам 105 стран мира. В нормальное время их выдается 15 млн в год.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе