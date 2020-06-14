 

Жертвами взрыва автоцистерны с СПГ в Китае стали 18 человек

14.06.2020, 3:30, Новости дня

В результате взрыва автоцистерны со сжиженным природным газом в Китае погибли 18 человек, сообщают местные власти.

Еще 166 человек спасены и доставлены в медицинские учреждения, передает ТАСС со ссылкой на CGTN.

В субботу на скоростном шоссе G15 в провинции Чжэцзян около 16.40 по местному времени (11.40 мск) взорвался тягач с цистерной, передает РИА «Новости».

Взрывом цистерну подбросило в воздух, она пролетела свыше 100 м и упала на заводские постройки, последовал новый взрыв. Ряд зданий был разрушен, люди оказались под завалами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

08.06 / Русскоязычные байкеры вышли на защиту Брайтон-Бич

14.05 / Врачи назвали заболевание, при котором коронавирус переносится тяжелее всего

21.04 / Российские военные медики продолжают помогать итальянским коллегам

13.04 / ВОЗ высказалась по поводу снятия ограничений в связи с пандемией

10.06 / Для клинических испытаний вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев

13.04 / Forbes назвал 10 россиян с наибольшими доходами за год

06.06 / Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом

08.06 / Полицейский применил оружие в драке с пьяными дебоширами в Казани

20.05 / ВВП России во втором квартале упадет на 16% – Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска