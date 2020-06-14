 

“Сочи” крупно победил “Краснодар”. Кокорин забил один мяч

14.06.2020, 3:10, Новости дня

Футболисты “Сочи” и “Краснодара” провели товарищеский матч. Сочинцы крупно победили одного из лидеров российской премьер-лиги 4:1.

Встреча прошла в Краснодаре без зрителей. “Сочи” выиграл с крупным счетом 4:1. Мячт у победителей забили Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Кирилл Заика. Единственный гол в составе “Краснодара” записал на свой счет Вандерсон.

“Сочи” возобновит чемпионат 19 июня домашним матчем с “Ростовом”. 21 июня “Краснодар” примет московское “Динамо”.



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