Скончался актер Сергей Масленников
14.06.2020, 3:10, Новости дня
Художественный руководитель петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Михаил Смирнов сообщил о смерти актера Сергея Масленникова.
В своем обращении к поклонникам Смирнов назвал Масленникова одним из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта – основателя театра "Буфф", передает РИА Новости.
В начале 90-х Сергей Масленников уехал в Германию, где очень успешно работал, но он продолжал поддерживать отношения со своими коллегами по театру и однокурсниками.
Сергею Масленникову было 58 лет.
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